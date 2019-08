Billie Eilish dévoile le clip de I Love You enregistré lors d'un concert (VIDEO)

A tout juste 17 ans, Billie Eilish n'en finit pas de surprendre ! Alors que son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? vient d'être confirmé disque d'or en France (plus de 50 000 copies écoulées), la chanteuse américaine continue sa percée dans l'univers musical. Déjà présentée comme la nouvelle révélation, celle qui se confiait récemment sur la dépression dont elle était atteinte ne s'arrête pourtant pas de travailler. Dernier projet en date ? La sortie d'un clip le 12 août dernier. On regarde.

Filmé en plein concert à Los Angeles au Greek Theatre pour le titre I Love You, on y voit Billie Eilish aux côtés de son musicien dans un lit suspendu dans les airs. Avec une scénographie totalement hors du commun, l'extrait vidéo nous montre l'étendu du talent de l'artiste qui, malgré sa blessure à la jambe, ne semble pas à court d'idées pour impressionner ses fans. Sur un fond de pleine lune, cette dernière éblouit par sa voix parfaite et une vision avant-gardiste magnifiée par les milliers de flashs lancés par les fans.