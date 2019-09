Billie Eilish dévoile le clip de All The Good Girls Go To Hell 

Il semblerait que Billie Eilish ait choisi son nouveau single : après bad guy (et surtout, après le remix de bad guy avec Justin Bieber), la jeune américaine a décidé que All The Good Girls Go To Hell serait le prochain titre a défendre son premier album. Fidèle à elle-même, Billie Eilish nous offre un clip à l'univers bien particulier - et c'est justement ce qui fait son charme.

La chanteuse tombe littéralement du ciel, après avoir subi une transformation on ne peut plus "dark". Billie Eilish erre dans les rues, transformée en créature tout droit sortie des Enfers. Encore une fois, son identité visuelle et artistique frappe autant que son talent.