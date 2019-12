Billie Eilish dévoile (enfin) le clip de Xanny !

Il y a quelques semaines, Billie Eilish teasait deux titres : everything i wanted est sorti mais les fans attendaient encore le deuxième titre la semaine dernière ! «Celui-ci est spécial pour moi. Je vous dirai bientôt pourquoi», avait t-elle annoncé sur les réseaux sociaux. Alors que les fans s'impatientaient, la chanteuse n'avait de cesse de promettre que le clip serait dévoilé "plus tôt qu'ils ne le pensaient". Et devinez quoi, il est là ! Petit bonus, on sait pourquoi le titre est si spécial.

Notez que la vidéo a été réalisée par Billie Eilish herself : une étape créative importante pour une artiste aussi impliquée dans son art. Xanny est à retrouver sur When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? - qui d'ailleurs s'est placée sans difficulté parmi les albums les plus marquants de 2019.