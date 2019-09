Billie Eilish défie la gravité dans un live totalement exceptionnel (VIDEO)

Le 28 septembre dernier, Billie Eilish était présente sur le plateau de la célèbre émission Saturday Night Live. Présenté par Woody Harrelson, le premier épisode de la 45ème saison du célèbre programme sur NBC a vu Eilish interpréter son plus grand tube Bad Guy dans une sorte de décor en rotation qui donnait l'impression qu'elle marchait sur les murs et le plafond. A noter que ce morceau a récemment permis à la jeune chanteuse d'entrer dans l’histoire. En effet, la chanson la met d'un groupe d'artistes telles que Alanis Morissette et Sinead O’Connor en tant que seule femme soliste à avoir enregistré plusieurs singles n°1 sur la liste des chansons alternatives du Billboard depuis sa création il y a 31 ans. Un joli exploit du haut de ses 17 ans !

Pour le second morceau interprété par Billie Eilish lors de sa venue sur l'émission, fini le décor qui fait tourner la tête. Pour ce dernier, elle opte pour quelque chose de beaucoup plus sobre. Elle sera ainsi assise aux côtés de son frère pour chanter I Love You. Un duo au sommet qui n'a pas manqué de plaire au public à qui la chanteuse vient de dévoiler qu'elle sera en tournée dans les mois à venir.