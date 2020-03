Billie Eilish déclare son amour à Justin Bieber dans son documentaire (VIDEO)

Billie Eilish n'a jamais caché son admiration pour Justin Bieber. Bien au contraire. Une amitié réciproque puisque tout commence en 2018 lorsque le chanteur canadien se met à suivre la jeune adolescente sur Instagram. Tous les deux sous le feu des projecteurs depuis leur plus jeune âge, Billie et Justin ont tissé une belle relation au fil des années. C'est donc tout naturellement que cette dernière a tenu a participé au tournage du docu-série de l'interprète de Sorry diffusé sur YouTube depuis plusieurs mois. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne tarit pas d'éloges sur son camarade.

"Je suis excitée par tout ce qu’il fait. Je m’en fiche s’il fait caca et qu’il le met sur une assiette et qu’il le vend. Je suis excitée! Tout ce que fait Justin, je suis partante." s'amuse Billie Eilish lors de son intervention dans Justin Bieber: Seasons. Des propos ironiques qui cachent pourtant une réelle admiration de la part de cette dernière : "Je dirais qu’il va mieux et ça me rend si heureuse parce que, vous savez, je me fais plus de soucis pour lui que n’importe qui d’autre dans ma vie. Le fait qu’il avance, encore plus loin, plus loin, plus loin est énorme. Je pense que c’est plus grand que tout ce que ne pouvons réaliser, parce que ça peut prendre fin facilement."