Billie Eilish dans le Carpool Karaoke de James Corden (VIDEO)

Sans aucun doute, Billie Eilish est LA jeune artiste qui a rythmé 2019 : nommée femme de l'année par le magazine Billboard, l'interprète de bay guy continue de battre des records son premier opus - When We All Fall Asleep, Where Do We Go ? Et vous le savez, aux Etats-Unis, il y a UN passage obligé lorsque l'on surfe sur le succès : le Carpool Karaoke de James Corden. Alors attachez vos ceintures, c'est parti !

Au programme, une petite session yukulélé, une retrospective de l'année intense écoulée mais surtout, un petit passage par la maison de la chanteuse ! Vous avez toujours voulu voir l'araignée de Billie Eilish ? Oui, James Corden aussi. Et justement, c'était l'occasion !

Celle qui vient tout juste de réaliser le clip de Xanny surprend- une fois de plus. Allez, vous laisse partir en virée avec eux !