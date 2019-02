Billie Eilish comparée à Nirvana par Dave Grohl

S’il y a une artiste qui cartonne en ce moment, c’est bien Billie Eilish. Considérée comme la nouvelle star de la pop, elle cartonne avec son titre when the party’s over et réalise des records impressionnants du haut de ses 17 ans seulement. De quoi intriguer les fans de musiques, les médias mais aussi les artistes dont Dave Grohl qui a lui aussi donné son avis sur la jeune chanteuse. Interrogé lors d’une conférence, le leader de Foo Fighters a déclaré : « Mes filles sont obsédées par Billie Eilish. Il se passe avec elle ce qui s’est passé avec Nirvana en 1991. Ceux qui se demandent si le rock est mort, et quand je regarde Billie Eilish je me dis que le rock n roll est loin d’être mort ! » On tient un nouvel admirateur !

L’artiste s’est également exprimé sur le rapport de la musique aux nouvelles technologies : « Beaucoup de choses ont changé dans la musique, je ne comprends pas. Je ne connais pas la différence entre Pandora and Spotify. Je ne saisis pas, je n’ai pas les applications. Désolé. » Dave Grohl a par ailleurs promis que Foo Fighters ne se séparerait jamais malgré les rumeurs qui circulent depuis que le groupe a annulé certains de ses concerts.