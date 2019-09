Billie Eilish, Coldplay et Metallica prévoient un concert caritatif de 10h en 2020

Miley Cyrus, Billie Eilish, Coldplay, Shawn Mendes, Metallica, Lizzo... tous ont répondu présent contre la pauvreté et le réchauffement climatique. Le show, qui s'annonce comme le plus important de l'année - si ce n'est de la décennie- a été pensé par l'ONG Global Citizen : « Notre but, tout simplement, c’est d’évoquer avec chaque personne sur la planète le problème de la pauvreté. Pour y parvenir, il faut trouver des moyens créatifs de s’adresser à tous les citoyens où qu’ils soient : soit en personne, soit sur leur télévision, ou leur téléphone, ou sur Internet », ainsi expliqué le PDG de l'ONG via un communiqué.

Si la liste des artistes fait clairement rêver, sachez qu'elle n'est pas encore finalisée. Traduction, on attend d'autres noms pour étoffer cette affiche déjà bien fournie. Côté dates, seules deux ont déjà été annoncées : aux Etats-Unis, c'est Central Park qui sera investi. En Afrique, c'est à Lagos (au Nigeria) que le show sera donné. Patience, on attend encore les dates calées en Amérique Latine, en Europe mais aussi en Asie.

Plus que jamais, les artistes se mobilisent pour changer le futur et évidemment, nombreux seront ceux qui viendront les soutenir.