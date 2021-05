Billie Eilish co-présidera le Met Gala 2021 avec Timothée Chalamet, Amanda Gorman et Naomi Osaka

C'est probablement l'un des évènements les plus prestigieux organisés aux Etats-Unis : chaque année, le Met gala réunit le meilleur du cinéma, de l'art mais aussi de l'industrie musicale, le temps d'une soirée. Si la soirée se tient généralement en mai, elle sera cette année reporté au mois de septembre (situation sanitaire oblige).

Cette année, le Met fait peau neuve en s'offrant ainsi quatre co-présidents tous âgés de moins de trente ans : Timothée Chalamet, Billie Eilish, Amanda Gorman et Naomi Osaka. Leur point commun ? Un sens aiguisé du style. A 19 ans, Billie Eilish (qui prépare activement la sortie de son deuxième album) a opéré un changement radical : troquant ses vêtements amples pour des tenues beaucoup plus pointues - comme en témoigne le photoshoot publié par Vogue récemment. "Montrer votre corps et votre peau, ou pas, ne devrait pas vous priver du respect des gens", a -elle d'ailleurs confié au magazine.

Pour voir ce que réserve cette édition, il faudra faire preuve de patience : notez que le gala du Met aura lieu en deux temps - avec une première réception le 13 septembre et une autre le 2 mai 2022.