Billie Eilish, Céline Dion, Rage Against The Machine... On fait le point sur les tournées annulées !

C'est une véritable hécatombe qui est en train de se dérouler dans le milieu de la musique ! Suite aux instructions du gouvernement interdisant les rassemblements de 1000 personnes (et plus récemment de 100 personnes) dans un lieu clos, de nombreux concerts ont dû être annulés. Même en dehors de l'Hexagone, les organisateurs des tournées ont décidé de reporter les concerts de leurs artistes. Parmi les chanteuses et chanteurs concernés, on notera le report de la tournée de Rage Against The Machine, de My Chemical Romance, de Billie Eilish et tous les shows nord-américains de Céline Dion.

Si la déception des fans est palpables, celle des artistes concernés l'est tout autant. On a notamment pu lire les messages d'excuses de l'interprète de Bad Guy sur son compte Facebook ou encore la tristesse de -M- qui a été forcé de reporter tous ses spectacles(excepté Rennes) pour le mois de septembre 2020. Des décisions prises pour le bien de tous mais qui forcent le public à s'organiser face à de tels changements. Si vous êtes concernés, n'hésitez pas à vous rendre sur les réseaux sociaux de l'artiste qui vous intéresse !