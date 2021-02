Billie Eilish bat un nouveau record chez Billboard

Il y a quelques mois, Billie Eilish dévoilait Therefore I Am - single chargé de lancer une toute nouvelle ère dans la carrière de l'artiste. Pour rappel, Eilish a annoncé qu'un deuxième opus était en préparation et que ce dernier comporterait pas moins de 16 titres. La bonne nouvelle, c'est que la pandémie et le manque de concerts n'ont absolument pas entaché le succès de l'artiste - bien au contraire. Avec Therefore I am, elle s'est offert un nouveau record.

Ainsi, Therefore I Am est officiellement le quatrième single de Billie Eilish à se hisser en tête du classement "Alternative Play" du prestigieux magazine Billboard. De cette façon, l'interprète de bad guy s'offre le record du plus grand nombre de singles en tête de ce classement en tant qu'artiste solo.

Une jolie façon de préparer la suite. La popularité de Billie Eilish est montée en flèche, en un temps record. Jusqu'où ira t-elle ? Seul le temps le dira !