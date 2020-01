Billie Eilish : bad guy & you should see me in a crown en live à Austin (VIDEO)

Elle est l'artiste à voir impérativement sur scène : Billie Eilish s'est imposé avec son premier album réussi, When We All Fall Asleep, Where Do You We Go ?. Et cet opus, elle le défend sur scène depuis un an (on se souvient d'ailleurs de son passage à la Cigale de Paris). Si elle sera de retour en France cet été pour le Lollapalooza, Billie Eilish se produit actuellement aux Etats-Unis. Et justement, on vous invite à voir le phénomène sur la scène d'Austin :

bad guy

you should see me in a crown

Celle qui signera le thème du prochain James Bond se produira aux Oscars 2020 d'ici quelques jours.