Billie Eilish au coeur d'un bad buzz, le retour de Daft Punk et le succès de Calogero... Toutes les news musique !

Avec son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, sorti le 29 mars 2019, Billie Eilish aura littéralement tout balayé sur son passage ! Décrite à travers le monde entier comme la nouvelle prodige de la pop, la jeune américaine n'a rien à envier aux plus grands. Bien au contraire. Des millions d'albums vendus, des récompenses à en pleuvoir et des concerts à la chaîne dans les salles les plus prestigieuses du monde, voilà à quoi ressemble la vie de l'artiste originaire de Californie depuis ses débuts avec son frère Finneas O'Connell ! Seulement voilà, il semblerait que cette dernière ait oublié le sens de l'expression "le revers de la médaille". Un léger obstacle dans le parcours de la chanteuse qui lui a tout de même coûté la perte de 100 000 abonnés sur Instagram... Suivez le guide, on vous explique le pourquoi du comment !

Billie Eilish reacts to losing 100,000 Instagram followers after sharing drawings of breasts on her Instagram stories. ???? pic.twitter.com/hTdpEzMuJU — Pop Crave (@PopCrave) December 29, 2020

Le 28 décembre dernier, alors que l'interprète de Bad Guy se prêtait au jeu du "Poste une photo de..." sur le célèbre réseau social, un internaute lui demande de publier le cliché d’un dessin dont elle est particulièrement fière. Ni une ni deux, Billie Eilish s'exécute et dévoile le croquis d'une femme nue dans lequel apparaît une poitrine. Terrible erreur. Visiblement choquées par ce manque de pudeur, plus de 100 000 personnes se sont aussitôt désabonnées du compte de la jeune artiste. En effet, plusieurs Twittos ont relevé qu'elle était passée de 73 millions à 72,9 millions de followers sur Instagram. Un coup dur qui n'a pas vraiment semblé la perturber puisqu'elle s'est empressée de reposter le tweet divulguant cette perte considérable en y ajoutant quelques mots : "MDR vous êtes vraiment des bébés". Et comme si cela n'était pas assez éloquent, elle en a également profité pour publier un selfie dans lequel elle fait un doigt d'honneur à ses anciens abonnés. Désormais on le saura. Avec Billie Eilish, qui s'y frotte s'y pique !

La nouvelle est tombée il y a tout juste quelques jours ! Dévoilés sur le compte Twitter du SNEP (Le Syndicat national de l’édition phonographique), les chiffres du nouvel album de Calogero sont tout simplement ahurissants. En effet, depuis sa sortie le 4 décembre dernier, soit il y a une vingtaine de jours à l'heure où nous publions cet article, Centre-Ville, le huitième et dernier album studio du chanteur cumule déjà plus de 100 000 ventes, ce qui lui vaut une certification en tant que disque de platine. Pas de quoi abasourdir l'interprète de En apesanteur qui demeure, depuis près de deux décennies, l'un des plus gros vendeurs de disques en France. Trois ans après l'immense succès de Liberté chérie, écoulé à plus de 400 000 exemplaires -autant dire un exploit à l'heure du numérique-, il semblerait donc que les français n'aient pas du tout oublié l'un de leurs artistes favoris. Et ils le prouvent en faisant de ce nouveau projet un véritable succès commercial...

Pour rappel, Calogero s'apprête également à fêter ses 20 ans de carrière ! Une longévité record et huit albums qui auront marqué plusieurs générations grâce à des tubes comme Si seulement je pouvais lui manquer, En apesanteur, Pomme C, Face à la mer ou encore Je joue de la musique. Porté par des premiers titres forts, dont certains jouissent déjà de leur clip, à l'image de On fait comme si, Celui d'en bas ou encore La Rumeur, Centre-Ville semble tracer parfaitement son chemin sur la route d'un immense succès. Et ce dernier devrait d'ailleurs se prolonger en 2021 avec l'annonce, si la situation sanitaire le permet, d'une immense tournée à travers toute la France.

A quelques heures de la fin de l'année, Daft Punk sauve 2020 ! Le duo (que l'on n'attendait plus) vient tout juste de nous offrir près de neuf morceaux inédits (tirés de la réédition de la bande originale du film "Tron : L'héritage", qui fête ses 10 ans) à découvrir en streaming. Près de sept ans après la sortie de l'excellent "Random Access Memories", le duo a ainsi choisi de dévoiler quelques morceaux inédits enregistrés il y a quelques années - un joli cadeau de Noël pour les fans qui, depuis des mois, attendaient un retour.

Titré Tron Legacy : The Complete Edition, cette réédition propose ainsi des morceaux instrumentaux tels que "Sea of Simulation", "Encom", "Reflections". Une jolie façon de célébrer cet anniversaire et surtout, de terminer l'année.

Vous le savez peut-être, Sia prépare activement la sortie de son film, Music. D'ailleurs, sa bande-originale, Courage To Change, tourne sur toutes les ondes. Publiée récemment, la bande-annonce n'a pas plu à tout le monde : sur les réseaux sociaux, nombreux sont ceux qui reprochent à Sia de ne pas avoir choisi une véritable personne autiste pour jouer le rôle principal (détenu par Maddie Ziegler). De son côté, Sia s'est exprimée, expliquant avoir tout mis en oeuvre pour que ce fameux rôle soit bel et bien tenu par une personne atteinte d'autisme.

Dans une interview accordée au Sydney Morning Herald, l'artiste s'est confiée quant aux réponses données sur Twitter : « En y repensant, j'aurais dû la fermer. Il était trois heures du matin, et même si j'ai comme règle de ne rien faire d'émotionnel passé minuit, j'ai merdé cette fois-ci ». Elle ajoute, « Il y a une phrase chez les Alcooliques Anonymes qui dit qu'il vaut mieux comprendre qu'être compris. Malheureusement, j'ai oublié ça en allant sur Twitter. Je voulais juste expliquer que j'avais essayé toutes les options et fait de mon mieux ».

Parmi les critiques, ce sont celles ciblant Maddie Ziegler qui ont été les plus difficiles : « Elle a fait des recherches pendant deux ans pour son rôle, nous avons regardé des films et je lui ai appris les nuances et les tics que j'ai pu observer chez [un ami autiste]. Nous avons fait cela de la manière la plus sensible et respectueuse. Elle était inquiète que les gens puissent se moquer d'elle. Je suis la première à admettre que j'avais si peur que si le film ne soit pas réussi, j'aille au purgatoire des artistes pour toujours. D'une certaine façon, je m'étais convaincue que je ne serais plus jamais prise au sérieux et que je n'aurais pas rendu justice à cette communauté que j'aime. Je pensais que ça allait être perçu comme un échec, mais au final, la famille et les amis te rappellent que ce n'est pas bien de penser comme ça »