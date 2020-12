Billie Eilish annule officiellement son When We All Fall Asleep, Where Do We Go Tour

"La meilleure chose que nous puissions faire, c'est de vous rembourser le plus vite possible", a t-elle lancé sur Instagram. En raison de la situation sanitaire actuelle, Billie Eilish n'a pas eu d'autre alternative que d'annuler sa série de concerts - déjà reportée. "J'aurais aimé vous voir en tournée cette année. Jouer pour vous et être sur scène sont des choses qui m'ont tant manqué". Elle ajoute : "Nous avons imaginé différents scénarios pour rendre la tournée possible mais aucun n'a fonctionné". Comme de nombreux artistes, Billie Eilish a été contrainte d'annuler l'intégralité des dates annoncées dans le cadre du When We All Fall Asleep, Where Do We Go Tour.

Billie Eilish annule sa tournée

L'interprète de bad guy avait (tout de même) pu jouer trois concerts au mois de mars dernier - avant que la pandémie ne l'empêche de continuer. Il faudra patienter encore un peu avant de la retrouver sur scène mais la bonne nouvelle, c'est que l'artiste planche déjà sur son prochain album - en témoigne la sortie récente de Therefore I am.