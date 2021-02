Billie Eilish annonce un nouvel album de 16 titres

Il y a quelques semaines, Billie Eilish annonçait sur ses réseaux sociaux l'arrivée d'un nouvel album et donc, le début d'une nouvelle ère. Cette dernière, annoncée par l'excellent Therefore I am (qui est de loin le morceau le plus catchy dévoilé par la star depuis bad uy) devrait ainsi satisfaire les fans privés de concerts depuis le début de la pandémie qui sévit actuellement.

billie via instagram stories pic.twitter.com/uUIte4z6ra — billie eilish source (@billiesource) January 30, 2021

Billie Eilish a ainsi profité d'une session de 'questions/réponses' lancée sur son compte Instagram pour donner quelques indices concernant cet album qu'inévitablement, le monde entier attend : un fan a demandé combien de titres le prochain opus comporterait - ce à quoi Eilish a répondu par une série de chiffres... qui s'étend jusqu'à 16. Malheureusement, c'est le seul indice que nous ayons. En ce qui concerne une éventuelle date de sortie ou un titre, il faudra faire preuve d'encore un peu de patience. Dans une interview accordée à Vanity Fair, Billie Eilish avait confié que cet album à venir serait "exactement" comme elle le souhaitait : "Il n'y a pas une seule chanson ou une seule partie de chanson que j'aurais voulu faire différemment", avouait-elle.

Patience, les indices arrivent au compte-gouttes !