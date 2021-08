Quelques jours après la sortie de son deuxième album (Happier Than Ever), Billie Eilish prépare une jolie surprise à ses fans : le 3 septembre prochain, un concert (intitulé Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles) sera ainsi disponible sur la plateforme Disney+.

Pour annoncer ce live (qui s'annonce exaltant), la plateforme a publié un court teaser montrant Billie Eilish... qui, furtivement, devient un personnage animé. Côté concert, l'interprète de bad guy sera accompagnée de son frère Finneas mais aussi d'un orchestre. "Pouvoir vous présenter cet album de cette façon et le dédicacer à la ville dans laquelle j'ai grandi et que j'aime tant, c'est très excitant pour moi", a d'ailleurs confié l'artiste.

Ce n'est pas la première fois que Billie Eilish collabore avec une plateforme de streaming : plus tôt cette année (en février), Apple TV+ diffusait The World’s A Little Blurry - documentaire évènement consacré à la star.

Rendez-vous le 3 septembre sur Disney+ pour découvrir ce concert !