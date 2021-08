Billie Eilish annonce la diffusion d'un concert exceptionnel sur Disney+

Après l'immense succès de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, son premier album écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, la star âgée de seulement 19 ans vient d'enchaîner avec un nouvel opus intitulé Happier Than Ever, que l'on peut traduire en français par "Plus heureuse que jamais". Un titre qui jure avec l'univers assez sombre de Billie Eilish même si les nouveaux sons de cette dernière conservent toujours cette mélancolie qui a fait leur succès. Alors que la chanteuse sera en concert à Paris en 2022 à l'AccorHotels Arena dans le cadre de sa tournée mondiale, elle vient tout juste d'annoncer la diffusion d'un concert en streaming sur Disney+.

"Je suis si excitée à l'idée que vous puissiez voir le film de ce concert et découvrir l'album avec moi ???? le 3 septembre sur @disneyplus." peut-on lire en légende d'un cliché sur lequel on voit une photo de Billie Eilish accompagnée de son avatar animé. Intitulé A Love Letter to Los Angeles, ce concert s'était déroulé au Hollywood Bowl à Los Angeles il y a quelques semaines avec Finneas O'Connell, le frère de la chanteuse, ainsi que la chorale des enfants de Los Angeles et Romero Lubambo, un célèbre guitariste brésilien. "Pouvoir présenter mon album de cette manière et le dédier à la ville que j'aime et dans laquelle j'ai grandi est tellement excitant pour moi. J'espère que vous l'aimerez." précisait la star à propos de ce nouveau projet qui sera disponible sur la plateforme Disney+ le 3 septembre prochain.