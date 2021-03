Billie Eilish a terminé son deuxième album

Pandémie oblige, de nombreux artistes se sont vus contraints de renoncer à la scène et aux tournées. Taylor Swift a confirmé récemment l'annulation de son Lover Fest tandis que Billie Eilish, elle, avait fait ce choix difficile depuis quelques mois déjà. Face à cet avenir incertain, la plupart a choisi de retourner en studio : alors que Justin Bieber vient tout juste d'annoncer la sortie imminente de son prochain opus, Billie EIlish a (elle aussi) confirmé que son deuxième album était prêt. "J'ai fait un album. Je ne pense pas que j'aurais fait le même album, voire faire un album tout court, s'il n'y avait pas eu la Covid. Ça ne veut pas dire que mon disque parle de la Covid, c'est juste que quand les choses sont différentes dans votre vie, tu es plus différent. Donc je dois remercier la Covid pour cela", explique t-elle ainsi dans le Late Show de Stephen Colbert.

"Pour moi, deux semaines de confinement, c'est le moment le plus long que j'ai eu pour moi depuis quatre ans. J'ai ressenti la même chose que tout le monde. C'était si bizarre (...) Mais je suis contente d'avoir eu l'année précédente (2019, ndlr) pour avoir mon moment. Je pense aux personnes à qui il arrivait de grandes choses en ce début 2020, j'ai de la peine pour eux mais ça a été dur pour tout le monde", poursuit-elle. Il faudra (évidemment) patienter encore un peu pour découvrir ce nouveau chapitre de sa carrière. Pour l'heure, aucune date de sortie n'a été communiquée. Mais, les fans savent déjà une chose : l'album comptera 16 titres.

Pour patienter, il nous reste plus qu'à nous plonger dans The World's a Little Blurry - documentaire consacré à la jeune artiste, disponible sur Apple TV + .