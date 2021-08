Billie Eilish a hâte de retrouver ses fans et la scène

Pandémie oblige, de nombreux artistes se sont vus contraints de repousser (voire d'annuler) leur tournée... Billie Eilish est de ceux là : la jeune artiste comptait tourner pour mieux défendre son premier album lors que la crise sanitaire a frappé le monde. Quelques mois et un nouvel album plus tard, l'interprète de Ocean Eyes est fin prête à retrouver son public. Lors de son passage sur le plateau du Tonight Show de Jimmy Fallon (où elle a d'ailleurs joué Happier Than Ever), Billie Eilish a confié avoir hâte de retrouver ses fans : "J'ai rêvé de concert au moins six fois cette semaine", a t-elle ainsi confié. "Vraiment ! Ca fait trop longtemps".

Billie EIlish sera bientôt en tournée

Billie Eilish compte bien se lancer sur les routes pour mieux défendre son deuxième opus - Happier Than Ever, publié le 30 juillet dernier. La bonne nouvelle pour les fans français, c'est qu'elle sera de passage en France en 2022 : le 22 juin 2022 à l'Accor Arena avant de se produire pour le festival Lollapalooza.