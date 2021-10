Billie Eilish à Glastonbury en 2022 ? C'est la rumeur qui enfle sur le net !

Après l'immense succès de When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, son premier album écoulé à plusieurs millions d'exemplaires, la star âgée de seulement 19 ans vient d'enchaîner avec un nouvel opus intitulé Happier Than Ever, que l'on peut traduire en français par "Plus heureuse que jamais". Un projet très attendu par les fans de la star mais qui a visiblement peine à séduire outre-mesure. En effet, même si les chiffres sont loin d'être médiocres et que l'album s'est plutôt bien classé dans les charts du monde entier, on est loin du succès d'antan pour la jeune californienne qui est apparue totalement méconnaissable en robe de tulle lors du Met Gala 2021.

Le 18 septembre dernier, la chanteuse américaine faisait son grand retour sur scène à l'occasion du festival iHeart Radio à Las Vegas. Un show qui s'annonçait déjà mémorable puisque cette dernière n'avait pas fait de gros concert depuis le début de la pandémie. Un set de cinq titres qui a duré une vingtaine de minutes et qui marque surtout les prémices d'une série de concerts à venir pour la jeune artiste de 19 ans. En effet, la tournée de Happier Than Ever devrait débuter en février prochain pour plusieurs mois. Un long périple qui pourrait bien passer par le Royaume-Uni et notamment le célèbre festival de Glastonbury. Du moins, c'est la rumeur qui enfle ces derniers mois sur le web.

We couldn’t be happier to announce that the wondrous @billieeilish is headlining the Pyramid on the Friday at next year's Glastonbury Festival, becoming the youngest solo headliner in our history. This feels like the perfect way for us to return and I cannot wait! pic.twitter.com/okFoERUPlF — Emily Eavis (@emilyeavis) October 4, 2021

A l'origine de cette information, c'est Emily Eavis, l'organisatrice du festival de Glastonbury, qui a posté un tweet dans lequel elle dit "Nous ne pourrions pas être plus heureux d'annoncer que la merveilleuse @billieeilish sera la tête d'affiche de la Pyramide le vendredi du festival de Glastonbury de l'année prochaine, devenant ainsi la plus jeune tête d'affiche solo de notre histoire. C'est la manière parfaite pour nous de revenir et je ne peux pas attendre !" Des propos qui ne laissent aucune place au doute même si rien a été confirmé du côté des équipes de la star. Il faudra probablement patienter encore quelques temps pour avoir la confirmation. Pour rappel, le festival de Glastonbury aura lieu du 22 au 26 juin 2022.