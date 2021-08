Billie Eilish a choisi le prochain single de Happier Than Ever...

Publié il y a quelques semaines, Happier Than Ever, nouvel album de Billie Eilish continue de battre des records et de séduire le public. Porté par des singles efficaces tels que Therefore I am, l'opus s'est fait une place de choix dans les classements du monde entier - confirmant ainsi la popularité grandissante de la chanteuse américaine. Parce qu'elle compte poursuivre sur sa lancée, l'interprète de bad guy a ainsi choisi le single qui, dans les mois à venir, défendrait ce nouvel opus : tenez-vous bien, son choix s'est porté sur le morceau éponyme.

Happier Than Ever (ballade teintée de sons rock) a ainsi été envoyé aux radios : « C'est probablement la chanson la plus thérapeutique que j'ai jamais écrite ou enregistrée car j'ai crié de toutes mes forces et je ne pouvais quasiment plus parler après coup, ce qui m'a été très satisfaisant d'un certain point de vue. Je voulais faire sortir ces cris depuis longtemps et c'était vraiment bien de le faire », a expliqué l'artiste à NPR en évoquant le morceau. Allant plus loin, Billie Eilish ajoute même que ce titre symbolise « quelqu'un mais surtout un sentiment, un moment de réalisation ».

Interprété en live récemment, Happier Than Ever est d'ores et déjà l'un des morceaux les plus prisés des fans. La bonne nouvelle, c'est que le 3 septembre prochain, Billie Eilish publiera un concert exclusif sur Disney+, l'occasion de (re)découvrir le morceau (mais aussi l'album qu'il représente).