Billie Eilish a 19 ans, retour sur ses meilleurs prestations en live (VIDEOS)

Avec son album When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, sorti le 29 mars 2019, Billie Eilish aura littéralement tout balayé sur son passage ! Décrite à travers le monde entier comme la nouvelle révélation pop de ces dernières années, la jeune américaine n'a rien à envier aux plus grands. Bien au contraire. Des millions d'albums vendus, des récompenses à en pleuvoir et des concerts à la chaîne dans les salles les plus prestigieuses, voilà à quoi ressemble la vie de l'artiste originaire de Californie depuis ses débuts avec son frère Finneas O'Connell ! Et il faut dire que ces derniers ne se séparent jamais bien longtemps. Un succès qu'ils se doivent d'ailleurs mutuellement et qui n'est pas prêt de disparaître... Du moins, pas si l'on en croit les propos de ces deux personnages à l'univers original et au talent sans limite ! Ce 18 décembre, Billie Eilish fête ses 19 ans. Pour l'occasion, Virgin Radio vous a rassemblé quelques-uns de ses meilleurs lives. On vous laisse en profiter !