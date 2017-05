Tous les ans, Billboard organise sa prestigieuse cérémonie - l'occasion pour de nombreux artistes de se produire ou de dévoiler quelques exclusivités (on n'a pas oublié la présentation de Bad Blood par Taylor Swift à l'époque de 1989). Cette année, les Billboard Music Awards Awards reviennent avec leur flot d'excellents artistes. De Metallica à The Chainsmokers en passant par Zayn Malik, voici .le palmarès complet.

TOP ARTIST - DRAKE

TOP NEW ARTIST- ZAYN

Billboard Chart Achievement Award Presented by Xfinity - TWENTY ONE PILOTS

TOP MALE ARTIST - DRAKE

TOP FEMALE ARTIST - BEYONCE

TOP DUO/GROUP - TWENTY ONE PILOTS

TOP 100 ARTIST - DRAKE

TOP RADIO SONG - TWENTY ONE PILOTS

TOP STREAMING SONG - DRAKE

TOP TOURING ARTIST - BEYONCE

TOP ROCK ARTIST - TWENTY ONE PILOTS

TOP DANCE - THE CHAINSMOKERS

TOP 200 - DRAKE

TOP ROCK ALBUM - METALLICA

TOP SELLING - JUSTIN TIMBERLAKE, CAN'T STOP THE FEELING

TOP ROCK SONGS - TWENTY ONE PILOTS

Drake et Twenty-One Pilots sont donc les grands vainqueurs (avec The Chainsmokers). On notera qu'un an plus tard, Can't Stop The feeling est toujours dans les esprits et que Metallica est reparti avec le trophée du Top Album Rock ! Rendez-vous l'an prochain pour une nouvelle cérémonie, donc !