Ed Sheeran et Bruno Mars toujours en tête du Billboard Hot 100 

Quand un titre entre dans les charts, c'est bien souvent la guerre pour qu'il y reste. Non, personne n'est à l'abris d'une chute - même conséquente. Dans le Hot 100 de Billboard cette semaine, on retrouve (sans grande surprise) Ed Sheeran et Bruno Mars. Avec Perfect, le britannique occupe les charts depuis 29 semaines (oui, ça commence à faire long). Juste derrière lui, il y a Bruno Mars qui, avec Cardi B, a sorti un excellent remix de Finesse. Et eux, ils sont dans les charts depuis onze semaines. Ces deux poids lourds de la pop ont été détrôné par Drake. Avec God's Plan, le rappeur s'est confortablement installé à la première place.

#1. Drake - God's Plan (constant)

#2. Ed Sheeran - Perfect (constant)

#3. Bruno Mars ft. Cardi B - Finesse (constant)

#4.Bebe Rexha & Florida Georgia Line - Meant to be (+ 1 place)

#5.Post Malone Featuring Ty Dolla $ign - Psycho ( - 1 place)

#6.Zedd, Maren Morris & Grey - The Middle ( +2 places)

#7.Camila Cabello Featuring Young Thug - Havana (- 1 place)

#8.The Weeknd & Kendrick Lamar - Pray for Me (+ 1 place)

#9.BlocBoy JB Featuring Drake - Look Alive ( -2 places)

#10.Kendrick Lamar & SZA - All The Stars (+ 1 place)

Dua Lipa n'est pas en reste : New Rules occupe la 14 ème place (tandis que IDGAF est remonté de 7 places, arrivant en 64 ème position). Camila Cabello n'est pas en reste puisque Never Be The Same - dont le clip vient tout juste de sortir- occupe la 16 ème place. De leur côté, les americain d'Imagine Dragons (qui viennent de battre un record) ont deux titres installés : Thunder (20 ème place) et Whatever It Takes qui est remonté de 10 places pour mieux devenir 24 ème.

En bas du classement, on retrouve notamment River (Eminem Featuring Ed Sheeran) qui chute de 24 places pour se retrouver à la 61 ème. A la 100 ème, c'est Dark Knight Dummo fr. Travis Scott par Trippie Redd. Le classement bougera t-il ? Réponse la semaine prochaine !