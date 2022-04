Bigflo & Oli s'offrent un retour réussi avec Sacré Bordel

Ils vous manquaient ? Les voici enfin de retour ! Après une longue pause (clairement méritée), les deux frères ont fait leur grand retour il y a quelques jours avec Sacré Bordel... et parce qu'une bonne nouvelle n'arrive jamais seule, le duo a dévoilé le clip chargé d'accompagner ce nouveau single. Voyez plutôt :

« Ça y est, on est de retour la familia. Cette pause nous a vraiment fait du bien, on vous raconte tout bientôt. On voulait revenir avec un chanson forte de sens et importante pour nous plutôt qu'avec une chanson légère et plus "attendu". On espère ne pas s'être trompé », ont ainsi annoncé les deux frères.

A quelques jours des élections présidentielles, Bigflo & Oli nous offrent un morceau qui explore leur relation (parfois complexe) avec la France. Au coeur de ce morceau, le débat identitaire qui touche de nombreux citoyens : « Pourquoi je suis mal à l'aise devant mon propre drapeau ? Pourquoi je le vois brandi uniquement à l'étranger ou chez les fachos ? », chantent-ils avant de faire l'éloge de l'Hexagone. Le clip nous montre les deux frères, parcourant la France... tout en étant enfermés dans un cube en verre : « Ce clip a été vraiment une galère titanesque à mettre en place, on s'attendait pas nous-mêmes à ce que ce soit si compliqué. Un grand Bravo aux équipes techniques qui se sont données d'arrache-pied pendant 1 semaine pour transporter ce foutu cube partout », ont-ils ainsi commenté.

Sacré Bordel (qui annonce l'arrivée d'un nouvel album) est disponible et c'est à découvrir sans plus attendre.