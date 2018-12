BigFlo & Oli annoncent une date à l'U Arena de Nanterre !

Ce week end, BigFlo & Oli mettaient le feu à Bercy. Les deux frères qui nous viennent tout droit de Toulouse continuent leur ascension dans les charts, notamment grâce à la sortie de La Vie de Rêve, leur dernier album. Lorsque le concert prévu à l'AccorHotels Arena le samedi 8 décembre s'est vu reporté au lendemain, le duo avait promis à ses fans que quelque chose se préparaient pour 2019. Et justement, les fans avaient lancé les paris sur les réseaux sociaux. Heureusement, l'attente n'aura pas été trop longue : accrochez-vous, BigFlo & Oli investiront l'U Arena de Nanterre (soit, la plus grande salle d'Europe) le 26 octobre prochain.

La salle, inaugurée par les Rolling Stones en personne a déjà vu passer des pointures : rappelons que le couple Carter l'a choisie pour préparer sa tournée et que Sir Paul McCarteney y a livré un show mémorable il ya quelques semaines. Avant le passage tant attendu de BigFlo & Oli, on attend aussi des artistes tels que Pink ou encore Mylène Farmer. Une chose est sûre, avec un public aussi large et des disques aussi bien accueillis (notez que la Vie de Rêve est déjà disque d'or), BigFlo & Oli devraient préparer une belle (très belle) fête à la rentrée prochaine.