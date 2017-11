Big Little Lies : La saison 2 confirmée 

Big Little Lies aura bien une saison 2. La mini série de HBO dévoilée au printemps dernier avait rencontré un certain succès critique et public. Le show repose sur un casting très solide, Jean-Marc Vallée (Dallas Buyer Club, Wild) à la réalisation et les acteurs Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz, Alexander Skarsgard et Adam Scott devant la caméra. Cette adaptation d'un roman de Liane Moriarty a remporté huit Emmy Awards lors de la cérémonie 2017. L'intrigue suit le quotidien de mères de familles dans une petite bourgade cossue de Californie. La série alterne les flashforwards qui conduisent à un événement tragique dont on ignore exactement les termes et les victimes. Reese Witherspoon et Nicole Kidman, particulièrement investies sur le projet, sont aussi productrices exécutives de Big Little Lies.

Selon des informations de TV Line, HBO pourrait mettre en chantier la saison 2 de Big Little Lies dès le printemps 2018. La mise en place d'une nouvelle saison semble assez urgente puisque Reese Witherspoon vient juste de confirmer qu'elle serait à l'affiche d'une nouvelle série avec Jennifer Aniston. Elle devrait donc être bientôt accaparée par celle-ci, et il sera également compliqué de pouvoir faire revenir tous les autres acteurs du show, nombre d'entre eux étant des stars de cinéma très demandées. Jean-Marc Vallée avait quant à lui affirmé dans un premier temps ne pas vouloir d'une saison 2 de Big Little Lies avant de se raviser après les Emmys. Big Little Lies, comme 13 Reasons Why ou Prison Break, fait partie de ces séries qui aurait pu s'arrêter après une saison, il sera intéressant de voir ce que les scénaristes vont bien pouvoir concocter pour la saison 2.