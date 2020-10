Big Little Lies : La série aura t-elle une troisième saison ?

Dire que Big Little Lies a été l'un des plus succès séries de ces dernières années seraient un euphémisme : pour rappel, le show nous offrait (en plus d'une intrigue haletante) un casting cinq étoiles : Reese Witherspoon, Nicole Kidman, Laura Dern ou encore Shailene Woodley et Zoë Kravitz se sont retrouvées au coeur des drames rythmant la ville de Monterey et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont su convaincre. Alors que les deux premières saisons ont été récemment diffusées sur TF1, Nicole Kidman, elle, s'est confiée au magazine Marie Claire. Voudrait-elle reprendre le rôle de Céleste ? La réponse est oui !

Une troisième saison pour Big Little Lies ?

"Reese et moi on parle toutes les semaines (...), on veut juste vraiment retravailler ensemble. J'ai envoyé un message à Zoë et à Laura, elles sont partantes. Les scénaristes et Liane (l'auteure du livre dont s'inspire la série ndlr) ont de très bonnes idées pour une nouvelle saison. Restez vigilants!", a t-elle ainsi avoué.

La deuxième saison s'achevait sur les cinq amies, prêtes à se confier quant aux circonstances de la mort de Perry Wright. Quel impact auraient ces révélations ? Voilà un bon point de départ pour une éventuel saison 3. Il faudra malheureusement patienter encore un peu avant de savoir si, oui ou non, il y aura une suite !