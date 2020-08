Big Little Lies débarque ce soir sur TF1 !

En 2017, HBO faisait sensation avec la série Big Little Lies - réunissant Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Laura Dern et Zoe Kravitz. Diffusée en 2019, la deuxième saison a -elle aussi- reçu un succès conséquent. Si vous n'avez pas découvert le phénomène au moment de sa sortie, pas de panique : TF1 la proposera en clair pour la première fois, dès ce soir. Côté synopsis, les actrices qui composent ce casting cinq étoiles incarne les mères d'enfants fréquentant la même école, dans la petite ville huppée de Monterey sur la côte californienne. Quelques semaines après la rentrée scolaire, un meurtre a lieu lors d'une soirée organisée dans l'établissement.

La série joue habilement avec le suspense mais aussi avec le passé des héroïnes. Cette adaptation du roman « Petits Secrets, grands mensonges » (écrit par Liane Moriarty) a tenu ses promesses et devrait réaliser d'aussi beaux scores sur la première chaîne.