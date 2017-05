Big City Beats : Gagnez votre séjour à Francfort pour assister au festival !

N’attendez pas l’été pour vivre les plus grands festivals les amis ! Grâce à Virgin Radio et DB SNCF, partez à grande vitesse en TGV direction Francfort pour vivre une expérience rare au Big City Beats ! L’Allemagne vous accueille du 2 au 4 juin pour applaudir sur scène la révélation Virgin Radio Kungs, Martin Garrix, Alok, Yellow Claw, Robin Schulz et bien d’autres ! Avec TGV et ICE, l’Allemagne vous tend les bras !

Du 15 au 21 mai, jouez sur VirginRadio.Fr et gagnez votre séjour pour partir à Francfort en Allemagne et assister au Big City Beats avec DB SNCF ! Comment participer ? C’est très simple, répondez à la question du formulaire en mentionnant vos coordonnées et sans oublier de lire le règlement ! Bonne chance à tous, et bon festoche les copains !