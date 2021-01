Bienvenue chez Clément : "Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre", ça vient d'où ?

Vous le savez, chaque matin, Clément décortique les devoirs de vos enfants. Sport, géographie, parfois maths... rien ne lui fait peur ! Après nous avoir raconté l'origine du mot "spam", après nous avoir raconté l'histoire du Petit-Suisse, il s'attaque cette fois à nos montres : pourquoi dit-on 'Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre' ? Si vous vous posiez la question, Clément a la réponse.

Pourquoi dit-on 'dans le sens des aiguilles d'une montre ?"

Ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à l'ombre projetée d'une tige fixe (comme un stylo, par exemple), il est possible de se rendre compte du temps qui passe et donc, d'avoir une idée de l'heure. Ainsi, dans l'hémisphère Nord, le Soleil se lève à l'est - ça vous, le savez. Ensuite, il continue au sud et se couche à l'ouest. "L'ombre du cadran solaire tourne autour de la tige dans le sens qui a, par la suite, été retenu pour les aiguilles", explique le Point.

Notez que si vous passez par Paris, si vous vous arrêtez place de la Concorde, vous aurez possibilité de savoir quelle heure il est, sans même regarder votre montre !