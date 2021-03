Bienvenue chez Clément : Top des animaux les plus intelligents

Vous le savez, chaque matin, Clément répond aux questions de vos enfants. Et ce matin, on s'intéresse aux animaux. Quels sont les animaux les plus intelligents ? Réponse tout de suite !

Avant toute chose, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, l'intelligence est subjective. En fait, on ne parle pas de savoir. Plutôt de faculté d'adaptation : "les récentes découvertes scientifiques montrent, l'une après l'autre, que les espèces avec qui nous partageons la planète sont bien plus intelligentes que ce que l'on a longtemps pensé", souligne d'ailleurs CNEWS.

Les pieuvres

"Considérée comme l'invertébré le plus intelligent", la pieuvre est capable de beaucoup de choses : elle peut se sortir de situations dangereuses, elle est capable de réfléchir à des stratégies et peut même reconnaître un être humain.

Les cochons

Selon la science, les cochons auraient une excellente mémoire sur le long terme mais aussi une vie sociale : sociaux, les cochons savent distinguer les êtres humains et évoluer dans une communauté.

Les corbeaux

Les corbeaux sont capables de fabriquer et d'utiliser des outils. Et ce n'est pas tout, ils peuvent enseigner des techniques à leurs petits.

Les pigeons

"Une autre étude avait démontré qu'un cerveau de pigeon présente une densité de neurones six fois plus élevée qu'un cerveau humain", explique CNEWS.

Les vaches

Les vaches sont dotées d'une vue parfaite et d'une ouïe excellente. Petit bonus, pour se nourrir, elles sont capables d'activer un système complexe.