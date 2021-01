Bienvenue chez Clément : Qui était Jean-Pierre Bacri ?

Jean-Pierre Bacri s'est éteint le 18 janvier dernier, laissant un pays inconsolable. Acteur mais aussi scénariste et dramaturge, Bacri s'est imposé parmi les monuments du cinéma français. En 1986, son nom commence à figurer en haut de l'affiche : Mort un dimanche de pluie, puis L'Été en pente douce, sorti en 1987. La même année, il joue dans la pièce L'Anniversaire de Harold Pinter, dans la mise en scène de Jean-Michel Ribes - aux côtés de sa future collègue et compagne Agnès Jaoui. S'en suivra une longue et brillante carrière - autant sur les planches que sur les écrans de cinéma.

Didier, On Connaît la Chanson, Le Goût des Autres, le Sens de la Fête... nombreux sont les films qui ont marqué le public. Jean-Pierre Bacri nous a quitté mais son oeuvre, elle, demeure.