Bienvenue chez Clément : Qui a (vraiment) inventé l'école ?

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Il faut remonter il y a 2400 ans, en Grèce, pour découvrir qui a réellement inventé ce qui se rapproche de l'école, telle qu'on la connaît aujourd'hui ! En effet, nous sommes en 387 avant J.C lorsque Platon, de retour d'un voyage en Grande Grèce (Italie du Sud) décide de lancer une école à ses frais. À l'époque, il s'établit dans un domaine planté d’arbres et arrosé de sources : le parc du héros Académos. C'est de là que viendra le terme académie. Même si l'information demeure floue, Platon se serait entouré de certains de ses acolytes de l'époque (Aristote, Speusippe, Xénocrate, Philippe d’Oponte...) pour enseigner différentes matières. Concernant les élèves, ces derniers n'étaient que des hommes issus de familles très riches de l'époque. Le concept, qui se rapproche énormément de l'université d'aujourd'hui, sera ensuite repris par Charlemagne puis, des centaines d'années plus tard, par Jules Ferry.