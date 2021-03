Bienvenue chez Clément : Quelle est la différence entre un kebab et un grec ?

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Il faut savoir que le mot kebab vient initialement du turc et signifie "viande grillée". En effet, pour celles et ceux qui ne savaient pas, ce plat provient bel et bien de la Turquie et non pas de la Grèce. Mais alors pourquoi dit-on "manger un grec" ? Tout simplement car le nom provient du fait que les premiers commerçants spécialisés dans le kebab se situaient dans le quartier latin de Paris, ce qui a entraîné les français à dire "on va se faire un grec". Enfin, döner provient du fait que la viande tourne sur le grill pour être cuite. Bref, vous l'aurez compris, tous ces termes signifient la même chose, et pourtant ils ont plusieurs mots totalement différents pour les qualifier ! Et vous, vous dites quoi ?