Bienvenue chez Clément : Pourquoi les pilotes de Formule 1 célèbrent avec du champagne ?

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Pour être tout à fait exact, depuis quelques temps, ce n'est plus du champagne qui sera versé lors des victoires des pilotes de Formule 1 mais du vin pétillant italien. En effet, si le principe des "douches" n'est pas remis en cause, c'est tout simplement le sponsor de champagne qui n'a plus les moyens de se payer une telle visibilité. Bref, pas de quoi s'affoler plus que ça puisque il n'y aura pas de changement visuel pour les téléspectateurs.

D'ailleurs, comme l'a demandé Enzo à Clément ce matin, savez-vous pourquoi l'on verse du champagne lors des compétitions de Formule 1 ? Cela vient initialement de deux producteurs de champagne français nommés Paul Chandon Moët et Frédéric Chandon de Brailles (à l'origine du fameux Moët et Chandon) qui ont décidé d'offrir plusieurs de leurs bouteilles au gagnant du Prix de France 1950. En revanche, ce n'est que quelques années plus tard, en 1966, lors des 24h du Mans, que les deux gagnants ont fait pété la bouteille de champagne qui leur avait été offerte par mégarde. Le gagnant de l'année suivante, se souvenant de cette anecdote, a réitéré l'opération et ce geste s'est installé comme une tradition !