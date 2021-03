Bienvenue chez Clément : Pourquoi les jeux de cartes ne proposent-ils que des Rois ?

Chaque matin, Clément prend le temps de nous éclairer de son savoir. Après nous avoir raconté les histoires (horribles) derrière les comptines que nous racontons à nos enfants, il s'attaque maintenant aux jeux de cartes que nous connaissons déjà bien : pourquoi ne joue t-on qu'avec des Rois ? Pourquoi n'y a t-il pas de Reine ? Vous vous posiez la question ? Eh bien, on a la réponse !

Pourquoi ne joue t-on qu'avec des Rois ?

Il faut d'abord souligner que, malheureusement, tout part d'une démarche machiste : vous le savez, à l'époque de la monarchie française, le trône n'était réservé qu'aux hommes. Mais alors, quelles sont les significations de ces fameuses cartes à jouer ?

roi de cœur : « Charles » ; référence possible à Charlemagne

roi de carreau : « César »

roi de pique : « David » ; éventuelle référence au David qui a triomphé de Goliath

roi de trèfle : « Alexandre » ; il pourrait s'agir d'Alexandre le Grand

Notez que pour en finir avec le sexisme ambiant dans les jeux de cartes, une jeune néerlandaises (Indy Mellink) a imaginé un jeu de cartes qui prône l'égalité des sexes. Ainsi, les joueurs auront des cartes Or, Argent et Bronze entre les mains. Il était temps, non ?