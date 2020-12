Bienvenue chez Clément : Pourquoi le drapeau français est-il Bleu, Blanc et Rouge ?

Ah, les devoirs. Si vous avez des enfants, alors peut-être avez-vous déjà passé des heures à tenter de leur faire apprendre leurs tables de multiplication ou même leurs leçons d'Histoire. Mais si parfois vous séchez, s'il vous arrive de ne pas savoir comment leur expliquer, pas de panique : Clément prend le relais. Au programme ce matin, le drapeau français.

Pourquoi le drapeau français est-il Bleu, Blanc, Rouge ?

Pourquoi notre drapeau est-il bleu, blanc et rouge ? Pourquoi a t-on choisi ces couleurs ? Si vous imaginiez qu'il y avait un lien avec la devise du pays (Liberté, Egalité, Fraternité, ndlr), oubliez tout ce que vous pensiez savoir : en réalité, c'est un petit peu plus nuancé. Notez ainsi que le Blanc est la couleur des Rois. En ce qui concerne le Bleu et le Rouge, ce sont les couleurs de Paris... pour mieux le retenir, pensez aux maillots du PSG !