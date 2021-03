Bienvenue chez Clément : Pourquoi le cordon bleu s'appelle t-il comme ça ?

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Le cordon bleu s'est imposé au fil des siècles comme une valeur sûre de la gastronomie française ! Même si il est assez mal réputé et demeure un aliment qui plaît aux enfants et que l'on achète tout prêt, son origine est un mystère pour la majorité d'entre nous. Notre Clément national a donc décidé de nous éclairer sur ce mystère. En effet, un cuisinier italien aurait eu l'idée d'améliorer une escalope de veau en y ajoutant une tranche de jambon et une tranche de fromage. Pour permettre à la panure de tenir, des rubans ou cordons qui étaient de couleur bleue nouaient les escalopes garnies. D'où le terme de cordon bleu. De nos jours, cette appellation désigne surtout une personne qui cuisine très bien sans être obligé de posséder une qualification à la différence d'un "Chef".