Bienvenue chez Clément : Pourquoi dit-on toujours "Allô" lorsque l'on décroche ?

Vous le savez, chaque matin, Clément répond aux questions des enfants et les aide à faire leurs devoirs. Et ce matin, on se penche sur les origines d'un mot que nous employons tous, tous les jours : pourquoi dit-on toujours "allô" en décrochant le téléphone ? Eh bien, prenez des notes, on a la réponse !

Pourquoi dit-on allô ?

D'abord, sachez qu'il y a quelques variantes !

En Italie, en décrochant le téléphone, on dit "Prunto" (qui veut dire présent en italien)

En Espagne, en dit "Digame" (dis moi en espagnol).

En Allemagne, on décroche en donnant directement son nom de famille

En ce qui concerne l'expression "Allô", il faut partir en Hongrie. On vous explique : en hongrois "hallo", signifie "j'écoute". Or, Tivadar Puskas, l'inventeur du central téléphonique, était hongrois. Voilà comment le monde entier s'est approprié l'expression.