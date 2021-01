Bienvenue chez Clément : Pourquoi Clément l'Incruste ?

Clément nous éclaire de son savoir tous les jours dans Bienvenue chez Clément. Et ce matin, la petite Mia a soulevé une question qu'inévitablement, nous nous sommes tous posés - au moins une fois : Pourquoi Clément s'appelle t-il Clément l'Incruste ? Si vous le suivez depuis quelques années déjà, alors vous savez qu'il fut un temps, Clément aimait s'incruster à l'écran et ce, dans n'importe quel contexte. Et justement, ce matin, il a voulu nous parler de maîtres en la matière : en tête de liste, on retrouve Alfred Hitchcock. Le réalisateur et scénariste a signé près de 63 films (et il fait une apparition dans 49 d'entre eux). Dans Psychose par exemple, on aperçoit brièvement son reflet. Et, il n'est pas le seul !

Stan Lee dans Spider-Man

Hergé, père de Tintin, apparaît dans quatre des BD. Après sa mort, il apparaîtra dans la totalité des dessins animés. Aussi, tous les fans de la Marvel le savent, Stan Lee (scénariste et éditeur de comics) apparaît dans chacun des films adaptés de ses histoires.

Bref, Clément appartient à la grande famille de l'Incruste.