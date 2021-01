Bienvenue chez Clément : Pourquoi aime t-on tant Mcdo ?

Mcdo, c'est comme un vieux copain qu'on est toujours heureux de voir, un copain qui est là pour nous dans les meilleurs moments - comme dans les pires, d'ailleurs. Où va t-on après une soirée trop arrosée ? Chez Mcdo. Que mange t-on quand on a un chagrin d'amour ? Une grande frite avec double dose de sauce. Mcdo, c'est le lieu rassurant et chaleureux qui nous réconforte. Et, c'est peut-être pour ça qu'on l'aime tant, allez savoir...

Vous vous en doutez, tout a été pensé pour que le consommateur se sente à l'aise dans un restaurant Mcdonald's. Vous ne le savez peut-être pas mais le logo de la firme (le grand M) représente également les grandes arches sous lesquelles était basé le tout premier restaurant de la chaîne : facile à repérer, facile à identifier. Déjà là, Mcdo marquait des points.

Pourquoi aime t-on tant Mcdo ?

Et ce n'est pas fini ! Selon vous, pourquoi la couleur principale de la chaîne n'est autre que le jaune ? Pour son côté rassurant, évidemment. Mais, pas que : le jaune rappelle inévitablement la couleur des frites tant appréciées des clients. Au-delà de nous servir des nuggets parfaits et des frites croustillantes, Mcdo a su s'imposer avec une identité forte... résultat, on finit toujours par y revenir.