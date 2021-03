Bienvenue chez Clément : Pourquoi a-t-on des cheveux blancs en vieillissant ?

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Le blanchissement des cheveux est un processus naturel et absolument inévitable. Il débarque toutefois à des périodes différentes de la vie des gens. Si certains préfèrent le cacher en se teignant les cheveux, d'autres assument et le portent à merveille. Mais alors, savez-vous réellement d'où ça vient ? Eh bien pour celles et ceux qui ne savaient pas, la couleur de notre peau, nos cheveux et même notre iris est due à la présence de mélanine. "Ce dernier est produit par des cellules appelées mélanocytes, présentes dans chacun de nos follicules pileux" explique un dermatologue au Figaro avant de préciser que "les follicules pileux contiennent également des kératinocytes, cellules synthétisant la kératine, principal constituant du cheveu. À mesure que le cheveu pousse, les mélanocytes transmettent de la mélanine aux kératinocytes". Seulement voilà, en vieillissant, ces mélanocytes ne transmettent plus de pigment car ils sont moins fonctionnels. Les cheveux ne reçoivent plus de mélanine et deviennent ainsi blancs...