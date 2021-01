Bienvenue chez Clément : On vous explique l'origine de l'expression "se tenir au jus" !

Tous les matins, ou presque, Clément tente de répondre aux questions de vos enfants ! De la plus originale à la plus compliquée, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la solution à la fameuse interrogation ! L'occasion d'apprendre une anecdote intéressante mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Ce matin, Clément nous explique l'origine de l'expression de "Se tenir au jus" ! Si on sait tous qu'elle signifie "faire circuler une information", l'on sait moins qu'elle date du XXe siècle et qu'elle provient de "tenir au courant". En effet, à l'époque, la population va transformer cette dernière, qui est en lien avec l'installation de l'électricité, en "tenir au jus", qui fait également référence à cette nouvelle technologie. Une manière de raccourcir l'expression originale et d'utiliser un synonyme de "courant". Tout simplement...