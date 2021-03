Bienvenue chez Clément : On a la technique pour ne plus confondre l'Horizontale et la Verticale !

Vous le savez, chaque matin, Clément prend le temps de nous partager son savoir. Si vous enfants ont du mal à retenir leurs tables de multiplications, si vous ne savez pas d'où vient le mythique plat qu'est la choucroute, alors vous pouvez toujours compter sur sa culture. Ce matin, il nous apprend à ne plus confondre "l'horizontale" et "la verticale".

Un peu de maths !

Evidemment, le plus simple reste de se concentrer sur l'horizontale qui, on le rappelle, est une orientation parallèle à l'horizon. Et justement, dans "horizontale", il y a "horizon". En ce qui concerne la verticale, souvenez-vous toujours que le mot “vertical” commence par un “v” comme “lever”... donc “ce qui est Vertical est leVé” !

Alors, c'est un peu plus clair maintenant ?