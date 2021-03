Bienvenue chez Clément : Le saviez-vous ? Le sucre en morceaux n'existe qu'en France

Tous les matins, ou presque, Clément tente de résoudre un mystère ! Du plus original au plus compliqué, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la meilleure manière de nous expliquer l'anecdote en question ! L'occasion d'apprendre quelque chose d'intéressant mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

En 1875, un épicier parisien invente une machine permettant de découper le sucre en morceaux. Depuis cette époque, les français l'ont littéralement adopté et ils sont bien les seuls. En effet, dans le reste du monde, on ne l'utilise qu'en poudre. Vous ne le saviez pas ? Pourtant, comme nous le confirme Clément dans sa chronique de ce matin, ce petit ovni alimentaire est bien une exception française que l'on ne retrouvera jamais ailleurs. "Le sucre en morceaux? Ça ne se vend qu'en France. Autour de nous, l'Allemagne ou l'Italie l'ignore. Mais nous ne sommes qu'une toute petite unité, peut-être non représentative" explique la sucrerie d'Erstein, en Alsace. Avec des chiffres toujours en baisse, le sucre en morceau subit ces dernières décennies une chute de ses ventes. Pas de quoi s'inquiéter tout de même puisque il semble peu probable que les bistrots se passent de leur célèbre sucre en morceaux ou encore que l'on cesse de les utiliser pour se faire nos petits "canard". Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé.