Bienvenue chez Clément : Le "Petit-Suisse" est-il vraiment Suisse ?

Vous le savez, chaque matin, Clément partage avec nous tout son savoir ! Aujourd'hui, on se penche sur un classique de nos desserts, le Petit-Suisse. Si vous pensiez que, comme son nom l'indique, il nous vient de Suisse, sachez que la réponse est "non". En fait, le Petit-Suisse, fromage frais et non salé, est français. On vous explique.

D'où vient le Petit-Suisse ?

A l'origine, le Petit-Suisse nous vient de Normandie. Et le dessert tient son nom d'un jeune employé : dans les années 1850, un employé vacher de nationalité suisse donc, travaille à la ferme de Madame Hérould (basée à Villers-sur-Auchy dans l'Oise). Ce dernier suggéra d’ajouter de la crème au lait destiné à produire les bondons - reprenant en cela une recette déjà appliquée par Étienne Pommel qui oeuvrait en 1828. Rencontrant un franc succès (surtout auprès des Parisiens), le Petit-Suisse s'est fait une jolie réputation. Au fil des années, le dessert a connu quelques variantes - parfois sucrées ou glacées.