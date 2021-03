Bienvenue chez Clément : Hôpital, si les gens savaient, l'enquête signée Nora Sahara à ne pas manquer

Plus que jamais, le personnel soignant est en première ligne : la pandémie qui sévit actuellement dans le monde a plongé les soignants dans un Enfer qui, parfois, est bien trop lourd. Alors que le manque de moyens du personnel hospitalier n'a de cesse d'être pointé, Nora Sahara (infirmière et journaliste) a choisi de prendre la plume afin de montrer au monde l'envers du décor dans un livre : Hôpital, Si les Gens Savaient.

"L'enquête édifiante d'une infirmière qui brise l'omerta"

Hôpital : Si les Gens Savaient.

" Si les gens savaient... " Combien de fois ai-je entendu cette formule dans la bouche des soignantes?Si les gens savaient qu'à l'hôpital, la sécurité des malades n'est pas assurée.Si les gens savaient que la vie des patients est entre les mains d'infirmières en sous-effectif.Si les gens savaient que la qualité des soins décline de jour en jour et que des drames sont passés sous silence.Si les gens savaient que l'ensemble de notre système de santé est sur une ligne de crête, au bord du gouffre.L'hôpital et ses soignantes sont à la limite de l'effondrement. Et pas seulement à cause de la Covid, les raisons sont plus profondes", annonce la quatrième de couverture.

« Si demain il n’y a plus de soignants à l’hôpital, qui nous soignera ? » @NoraSaharaLe livre ‘’HÔPITAL SI LES GENS SAVAIENT’’ sera en librairie ce jeudi 18 mars !#VirginTonic pic.twitter.com/aFTmrbZrih — Virgin Tonic (@VirginTonicOff) March 17, 2021

Hôpital, Si les Gens Savaient sera publié le 18 mars prochain aux éditions Robert Laffont.