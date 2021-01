Bienvenue chez Clément : D'où vient le système de score étrange du tennis ?

Vos enfants ont du mal à retenir leurs tables de multiplication ? Les dates historiques ? Pas de panique, Clément est là. Tous les matins, notre chroniqueur prend quelques minutes pour vous donner une poignée de moyens mnémotechniques. Au programme cette fois, les scores au tennis. Si vous non plus, vous n'avez jamais compris, on a l'explication.

D'où vient le système de scores au Tennis ?

Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant de jouer au tennis, on jouait au Jeu de Paume - où l'on comptait les points de la manière suivante : 15/30/45/Jeu. Alors que de nombreuses hypothèses ont été avancées pour expliquer ce système de points, seules quelques unes ont été retenues.

"En 2001, le Français Jacques Thédié, trésorier du club de Paume de Fontainebleau, a suggéré une nouvelle hypothèse. Selon lui, la façon de compter les points au tennis ou au Jeu de Paume (15-30-40-Jeu) vient tout simplement du système d'unité de l'époque. Au Moyen-âge - période où est né le Jeu de Paume - nos ancêtres avaient l'habitude de compter ou de mesurer par paquets de 60. Ils baignaient dans les soixantaines comme nous baignons aujourd'hui dans les dizaines, les centaines et les milliers. Notre système est décimal et certains jeux se basent la-dessus. Exemples : le bridge (une manche se joue en 100 points), le patinage artistique et la gymnastique où la notation se fait sur 10, les 10 meilleurs sportifs d'une course ou d'un classement, etc. A l'époque du Jeu de Paume, 60 était donc la base. C'est ainsi que les points au Jeu de Paume se comptaient jusqu'à 60, qui est devenu au fil du temps "jeu", explique ainsi le site Tennis-Histoire. La plupart des hypothèses proposées n'ont jamais été confirmées mais, en tout cas, cette dernière semble être l'une des plus plausibles !