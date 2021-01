Bienvenue chez Clément : D'où vient le nom des pizzas ?

Tous les matins, ou presque, Clément tente de répondre aux questions de vos enfants ! De la plus originale à la plus compliquée, notre chroniqueur tente, quoiqu'il arrive, de trouver la solution à la fameuse interrogation ! L'occasion d'apprendre une anecdote intéressante mais aussi de permettre aux plus jeunes d'être renseignée sur un sujet de leur choix. Vous êtes prêt ? C'est parti pour Bienvenue chez Clément !

Vous vous êtes toujours demandé pourquoi les pizzas portent le nom de reine, margarita ou encore capricciosa ? Eh bien, Clément a décidé de vous expliquer très rapidement la raison de ces noms originaux. Sans surprise, c'est en Italie qu'il faudra se diriger pour connaître l'origine du nom de la pizza la plus connue. Nous sommes à la fin du XIXe siècle, à l'époque, la reine Marguerite de Savoie découvre un plat très apprécié du peuple. Alors qu'elle tombe sous le charme, son cuisinier lui prépare une recette bien à lui avec du basilique, des tomates et de la mozzarella. Ces trois ingrédients représentent le drapeau de l'Italie. Il la nommera en hommage à sa reine. Idem pour la capricciosa, dont le nom provient d'une reine très "capricieuse".